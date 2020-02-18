السعودية اليوم / وكيل وزارة الداخلية الإماراتية ورئيس الوفد السعودي المشارك في التمرين التعبوي لدول مجلس التعاون يفتتحان المعرض الأمني لدول المجلس



أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

افتتح وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف بن عبد الله الشعفار ورئيس الوفد السعودي المشارك في التمرين التعبوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2"، اللواء حميد بن محمد الجحدلي المعرض الأمني لدول مجلس التعاون الذي تتم إقامته بالتزامن مع فعاليات التمرين التعبوي لدول المجلس "أمن الخليج العربي 2".

وتشارك قوات الأمن

وأبدى الفريق الشعفار خلال زيارته للجناح السعودي إعجابه بما احتواه من أجهزة وتقنيات متقدمة. وقال: جميل أن يشمل المعرض على أحدث التقنيات من حيث طائرات "الدرونز" والتقنيات الحديثة التي تساعد رجال الشرطة في حفظ الأمن.

وأشار إلى أن المعرض إضافة جميلة لهذا التمرين الخليجي الثاني، وهو عمل مشترك يؤكد الاهتمام والتطور الكبير في العمل التقني الأمني وإثبات القدرات لدى أبناء دول المجلس.

// انتهى //

13:44ت م

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أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسافتتح وكيل وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق سيف بن عبد الله الشعفار ورئيس الوفد السعودي المشارك في التمرين التعبوي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 2"، اللواء حميد بن محمد الجحدلي المعرض الأمني لدول مجلس التعاون الذي تتم إقامته بالتزامن مع فعاليات التمرين التعبوي لدول المجلس "أمن الخليج العربي 2".وتشارك قوات الأمن السعودية ، بالمعرض الذي تستمر فعالياته حتى نهاية فعاليات التمرين، بجناح يضم أحدث التقنيات والأنظمة والأجهزة الإلكترونية المساندة لرجال الأمن في تنفيذ مهامهم لمكافحة الجريمة والمحافظة على السلامة.وأبدى الفريق الشعفار خلال زيارته للجناح السعودي إعجابه بما احتواه من أجهزة وتقنيات متقدمة. وقال: جميل أن يشمل المعرض على أحدث التقنيات من حيث طائرات "الدرونز" والتقنيات الحديثة التي تساعد رجال الشرطة في حفظ الأمن.وأشار إلى أن المعرض إضافة جميلة لهذا التمرين الخليجي الثاني، وهو عمل مشترك يؤكد الاهتمام والتطور الكبير في العمل التقني الأمني وإثبات القدرات لدى أبناء دول المجلس.// انتهى //13:44ت م0111

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