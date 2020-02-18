السعودية اليوم / مدني عسير ينفذ فرضية حادث تسرب كيميائي بجامعة الملك خالد



أبها 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

نفذت قوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة عسير بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها والجهات ذات العلاقة اليوم، فرضية لحادث انسكاب مادة كيميائية بمختبرات كلية العلوم التابعة لجامعة الملك خالد بأبها.

واشتمل التمرين الذي نفذته فرق متخصصة في المواد الخطرة وفرق إطفاء وإنقاذ على عدة مراحل في التعامل مع الحادث، بدأت بالتدرب على أساليب وعمليات مواجهة المواد الكيمائية والطرق العلمية السليمة في التعامل معها، تلتها عمليات تطهير الموقع بشكل كامل من المواد الخطرة وفي الوقت نفسه تنفيذ عدة خطط لإخلاء المحتجزين والفرز الطبي لهم ونقل الحالات لأقرب مستشفى.

وتلت الفرضية تنفيذ ورشة لتأهيل العاملين في المنشأة على مواجهة الحوادث المشابهة والتأكد من إجراءات السلامة بالموقع وتسليمه بعد التأكد من خلوه من أي مخاطر.

يُذكر أنه شارك في التمرين عدة جهات منها الشؤون الصحية بمنطقة عسير والدوريات الأمنية والمرور وأمانة منطقة عسير وإدارة السلامة بجامعة الملك خالد، بهدف الوقوف على مستوى جاهزية الفرق المعنية بالسلامة والطوارئ في جهة وقياس مدى وسرعة الاستجابة لدى الجهات المعنية.

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13:40ت م

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