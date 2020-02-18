السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة تبوك يدشن المعرض المصاحب للحملة التوعوية " أمنكم وسلامتكم هدفنا "



تبوك 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

دشّن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني اليوم، المعرض المصاحب للحملة التوعوية " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التي تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك, بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وذلك في بارك مول بمدينة تبوك.

وشاهد الحضور خلال حفل التدشين عرضاً مرئياً عن قوات أمن الطرق منذ نشأتها عام 1410هـ والتطور التي مر بها هذا القطاع في ظل ما يلقاه جهاز الأمن ورجاله من دعم غير محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, ومتابعة سمو وزير الداخلية، كما شمل العرض نبذة تعريفية عن أهداف حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "

ثم تجول وكيل إمارة المنطقة في أجنحة المعرض واستمع إلى شرح من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق، عمّا تضمه تلك الأجنحة التي تستعرض مهام القوات الخاصة لأمن الطرق وتطبيقها لمفهوم الأمن الشامل على الطرق الخارجية الذي يشمل تقديم الخدمات الأمنية الجنائية والنظامية والخدماتية والمهام المشتركة والمرورية والمهام الموسمية.

كما اطلع وكيل إمارة منطقة تبوك، على جناح خاص يستعرض عدد من الأجهزة والأنشطة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً التي شهدت تطورا كبيراً ضمن منظومة التحول الوطني وتحقيق الرؤية، كجهاز التحقق الذكي ونظام باشر والرصد الآلي للسرعات وتطبيق كلنا أمن, بالإضافة إلى الأجنحة الأخرى التي بدورها تقدم لزوار المعرض ما يسهم في توعيتهم الأمنية والمرورية على الطرقات الخارجية.

وأوضح قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك العقيد محمد ضيدان المطيري أن هذا المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام يعدّ رسالة توعوية للمواطنين والمقيمين للحفاظ على سلامتهم أثناء السير على الطرقات, مبيناً أن حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة لرفع مستوى الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية من خلال تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق وإيجاد جانب تعاوني مع مستخدمي الطرق في مفهوم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق, بالإضافة إلى إيضاح المهام والواجبات والخدمات الإنسانية التي تقدم من القوات الخاصة لأمن الطرق لمستخدمي الطرق.

وأبان العقيد المطيري أن حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " بالمنطقة التى انطلقت يوم الأحد الماضي وتستمر على مدى أسبوع, شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد, وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات, إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة, مضيفاً أن الحملة روعي فيها التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين لتحقيق الفائدة من هذه الحملة.

وفي ختام الفعالية قُدّم لوكيل الإمارة درعًا تذكاريًا من قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك.

// انتهى //

13:39ت م

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