

أبها 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أتلفت فرق الرقابة المسائية التابعة لبلدية مدينة سلطان الفرعية بمدينة أبها، خلال الأسبوع الجاري، ١٢٠٠ كيلو جرام من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك بعد عدة حملات تفتيشية، ورقابية على الأسواق.

وأبان رئيس البلدية عبدالله الاسمري أن المراقبين الميدانيين رصدوا عدداً من المخالفات الصحية في بعض المطاعم ومحلات تجهيز الأطعمة و محلات بيع المنتجات الغذائية، مبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المخالفات حيث تم إغلاق عدد المحلات وإنذار محلات أخرى.

// انتهى //

13:37ت م

0108





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية سلطان بأبها تتلف ١٢٠٠ كجم من المنتجات الغذائية الفاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.