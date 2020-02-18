السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي أمير الفوج 39 بالحرس الوطني



نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، أمير الفوج الـ 29 بالحرس الوطني في نجران مشل بن سالم بن طوالة.

واستعرض سموه خلال اللقاء الأعمال المتعلقة بالفوج في منطقة نجران.

// انتهى //

13:35ت م

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