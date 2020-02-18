السعودية اليوم / نشرة عن منسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واسأصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :أولًا: كمية الأمطار :منطقة الرياض : الزلفي 0.10 ملم .منطقة المدينة المنورة : الثمد / خيبر : 0.10 ملم - شمال الحمله : 0.20 ملم .منطقة القصيم : عنيزه : 1.50 ملم - الرس : 0.30 ملم - شرق المذنب : 1.10 ملم - محطة التجارب - عنيزه : 0.50 ملم .منطقة حائل : المستجده - الغزاله : 2.80 ملم - شمال بقعاء : 1.20 ملم - عقده : 0.50 ملم - تربه - بقعاء : 0.10 ملم - الروضه : 3.90 ملم - موقق : 0.40 ملم .منطقة الحدود الشمالية : غرب عرعر : 3.00 ملم .منطقة الجوف : جنوب المروت - دومة الجندل : 3.70 ملم - الشويحيطية - صوير : 4.40 ملم - سكاكا : 0.10 ملم - طلعة عمار - سكاكا : 15 ملم - المرير ويشمل - سكاكا : 3.90 ملم - ميقوع - دومة الجندل : 0.40 ملم .ثانيا : منسوب السدود :منطقة الرياض :اثيثيه : 0.80 متر - البير : 1.20 متر - الحائر : 3.00 متر - الحليفه المساعد : 2.60 متر - الحليفه بشقراء : 1.50 متر - المليه : 1.30 متر - المنحنى : 6.30 متر - ثادق : 1.30 متر - سدوس : 1.95 متر - شعيب الغدير : 1.00 متر - صلبوخ : 6.80 متر - لبن : 1.30 متر - نمار : 2.50 متر .منطقة مكة المكرمة :الجناح : 14.50 متر - الراغيه : 3.00 متر - الرامه : 5.00 متر - السبعان : 2.00 متر - الشعيراء : 6.00متر - ثريبان : 0.50 متر - حجر : 1.00 متر - داماء : 5.00 متر - رابغ : 29.40 متر - شوان : 0.50 متر - ضراء : 0.50 متر - فيضة المسلح : 1.00 متر - قراض : 0.50 متر - قرن : 4.50 متر - قنونا : 26.89 متر - كتنه : 1.00 متر - كرا قوامه : 1.00 متر - مرواني : 13.61 متر - ميسان : 8.00 متر - وادي حلي : 36.40 متر - ياصب : 0.50 متر .// يتبع //13:34ت م0102

عام / نشرة عن منسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة

منطقة المدينة المنورة :

أميرة : 0.50 متر - احامر : 1.30 متر - الترعة : 1.05 متر - الفرع : 5.39 متر

منطقة عسير :

الأخضر آل مسفر : 5.40 متر - أبها : 19.60 متر - الحرجة : 2.20 متر - الخلصة : 10.40 متر - الدافعه : 5.50 متر - الدهناء : 2.70 متر - الرشيد : 1.20 متر - الريازه / جاش : 4.00 متر - السوده : 7.00 متر - العسران : 3.40 متر - الغر / غالبه : 8.20 متر - الغرابه : 15.30متر - الغرة : 12.00 متر - الفوهة : 17.20 متر - الفيض : 17.30 متر - القوباء : 13.40 متر - الماوين : 6.00 متر - بدوه : 19.00 متر - الملك فهد : 44.15 متر - تبالة : 21.40 متر - ترجس : 17.20 متر - تمنية : 5.70 متر - تندحه : 8.40 متر - تهلل : 1.40 متر - ثما : 3.80 متر - جريه المجاردة : 10.70 متر - جوف الهجلة : 5.50 متر - حلباء : 24.40 متر - خثعم : 5.70 متر - خرص : 9.40 متر - ذهبان : 8.30 متر - رادة : 3.00 متر - روضان السليل : 2.00 متر - سدوان : 7.60 متر شراقب : 6.20 متر - شعيب شداد : 4.50 متر - شيبانه : 10.50 متر - طبب : 8.80 متر - طريف النماص : 9.80 متر - عتود الخميس : 6.50 متر - عشران : 26.40 متر - عمق بللحمر : 21.00 متر - عوص : 14.00 متر - عياش : 13.50 متر - قرضان : 5.60 متر - محلاة عرعره : 6.80 متر - مربة : 11.90 متر - هجرة زهير : 2.00 متر .

منطقة حائل :

الأديرع : 2.50 متر - الرتيق : 1.70 متر - الرقب : 0.70 متر - السلف : 1.00 متر - الشنان : 1.70 متر - بزاخة : 0.60 متر - عقلة بن جبرين : 0.80 متر - وسمى : 1.30 متر .

منطقة الحدود الشمالية :

العوشقي : 1.10 متر - اللويزية : 2.90 متر - بدنه : 3.30 متر - طريف : 3.35 متر - عرعر : 0.90 متر .

منطقة جازان :

الريث : 10.00 متر - بيش : 53.11 متر - جازان : 11.87 متر - قرى : 20.00 متر - وساع : 20.30 متر - وعال : 11.55 متر .

منطقة نجران :

اليباض : 4.00 متر - السلامه : 1.00 متر - المحجر : 1.00 متر - المغوي : 4.00 متر - المليحة : 6.00 متر - بدر الجنوب : 2.50 متر - تريمه : 8.00 متر - ثار : 4.00 متر - حلال (سروم ) : 4.00 متر - حميران : 7.00 متر - خضيران : 6.00 متر - قطن : 3.00 متر - مخش : 1 متر - نعوان : 3.00 متر - هداده : 0.50 متر - ياسان : 2.50 متر .

منطقة الباحه :

الأجاعده : 0.80 متر - الاحسبه : 16.44 متر - الجحافين : 1.00 متر - الجنابين : 21.45 متر - الحليه : 1.20 متر - الخالة : 5.00 متر - الخرار : 6.90 متر - الرتق : 4.80 متر - الصدر : 1.00 متر - الضحيان : 11.80 متر - الطلقيه : 7.00 متر - العزيزا : 3.00 متر - العقيق : 16.00 متر - القمع : 1.50 متر - المرباة : 4.80 متر - المرزوق : 5.89 متر - المظلمات : 6.00متر - الملح : 1.00 متر - الملد (قوب): 5.00 متر - الهيجه : 0.30 متر - ام الرجلين : 5.00 متر - ثراد : 6.50 متر - جرب : 4.00 متر - دبدب : 5.50 متر - دوقه : 7.30 متر - زقط : 0.30 متر - ظرك : 8.40 متر - ظروه : 3.50 متر - ماطوه : 0.60 متر - مدهاس : 6.80 متر - معشوقة : 2.00 متر .

// انتهى //

13:34ت م

0103



