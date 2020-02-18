السعودية اليوم / نشرة عن منسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية

الرياض 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس
أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :
وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :
أولًا: كمية الأمطار :
منطقة الرياض : الزلفي 0.10 ملم .
منطقة المدينة المنورة : الثمد / خيبر : 0.10 ملم - شمال الحمله : 0.20 ملم .
منطقة القصيم : عنيزه : 1.50 ملم - الرس : 0.30 ملم - شرق المذنب : 1.10 ملم - محطة التجارب - عنيزه : 0.50 ملم .
منطقة حائل : المستجده - الغزاله : 2.80 ملم - شمال بقعاء : 1.20 ملم - عقده : 0.50 ملم - تربه - بقعاء : 0.10 ملم - الروضه : 3.90 ملم - موقق : 0.40 ملم .
منطقة الحدود الشمالية : غرب عرعر : 3.00 ملم .
منطقة الجوف : جنوب المروت - دومة الجندل : 3.70 ملم - الشويحيطية - صوير : 4.40 ملم - سكاكا : 0.10 ملم - طلعة عمار - سكاكا : 15 ملم - المرير ويشمل - سكاكا : 3.90 ملم - ميقوع - دومة الجندل : 0.40 ملم .
ثانيا : منسوب السدود :
منطقة الرياض :
اثيثيه : 0.80 متر - البير : 1.20 متر - الحائر : 3.00 متر - الحليفه المساعد : 2.60 متر - الحليفه بشقراء : 1.50 متر - المليه : 1.30 متر - المنحنى : 6.30 متر - ثادق : 1.30 متر - سدوس : 1.95 متر - شعيب الغدير : 1.00 متر - صلبوخ : 6.80 متر - لبن : 1.30 متر - نمار : 2.50 متر .
منطقة مكة المكرمة :
الجناح : 14.50 متر - الراغيه : 3.00 متر - الرامه : 5.00 متر - السبعان : 2.00 متر - الشعيراء : 6.00متر - ثريبان : 0.50 متر - حجر : 1.00 متر - داماء : 5.00 متر - رابغ : 29.40 متر - شوان : 0.50 متر - ضراء : 0.50 متر - فيضة المسلح : 1.00 متر - قراض : 0.50 متر - قرن : 4.50 متر - قنونا : 26.89 متر - كتنه : 1.00 متر - كرا قوامه : 1.00 متر - مرواني : 13.61 متر - ميسان : 8.00 متر - وادي حلي : 36.40 متر - ياصب : 0.50 متر .
// يتبع //
13:34ت م
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عام / نشرة عن منسوب المياه في بعض السدود خلال 24 ساعة الماضية/ إضافة أولى واخيرة
منطقة المدينة المنورة :
أميرة : 0.50 متر - احامر : 1.30 متر - الترعة : 1.05 متر - الفرع : 5.39 متر
منطقة عسير :
الأخضر آل مسفر : 5.40 متر - أبها : 19.60 متر - الحرجة : 2.20 متر - الخلصة : 10.40 متر - الدافعه : 5.50 متر - الدهناء : 2.70 متر - الرشيد : 1.20 متر - الريازه / جاش : 4.00 متر - السوده : 7.00 متر - العسران : 3.40 متر - الغر / غالبه : 8.20 متر - الغرابه : 15.30متر - الغرة : 12.00 متر - الفوهة : 17.20 متر - الفيض : 17.30 متر - القوباء : 13.40 متر - الماوين : 6.00 متر - بدوه : 19.00 متر - الملك فهد : 44.15 متر - تبالة : 21.40 متر - ترجس : 17.20 متر - تمنية : 5.70 متر - تندحه : 8.40 متر - تهلل : 1.40 متر - ثما : 3.80 متر - جريه المجاردة : 10.70 متر - جوف الهجلة : 5.50 متر - حلباء : 24.40 متر - خثعم : 5.70 متر - خرص : 9.40 متر - ذهبان : 8.30 متر - رادة : 3.00 متر - روضان السليل : 2.00 متر - سدوان : 7.60 متر شراقب : 6.20 متر - شعيب شداد : 4.50 متر - شيبانه : 10.50 متر - طبب : 8.80 متر - طريف النماص : 9.80 متر - عتود الخميس : 6.50 متر - عشران : 26.40 متر - عمق بللحمر : 21.00 متر - عوص : 14.00 متر - عياش : 13.50 متر - قرضان : 5.60 متر - محلاة عرعره : 6.80 متر - مربة : 11.90 متر - هجرة زهير : 2.00 متر .
منطقة حائل :
الأديرع : 2.50 متر - الرتيق : 1.70 متر - الرقب : 0.70 متر - السلف : 1.00 متر - الشنان : 1.70 متر - بزاخة : 0.60 متر - عقلة بن جبرين : 0.80 متر - وسمى : 1.30 متر .
منطقة الحدود الشمالية :
العوشقي : 1.10 متر - اللويزية : 2.90 متر - بدنه : 3.30 متر - طريف : 3.35 متر - عرعر : 0.90 متر .
منطقة جازان :
الريث : 10.00 متر - بيش : 53.11 متر - جازان : 11.87 متر - قرى : 20.00 متر - وساع : 20.30 متر - وعال : 11.55 متر .
منطقة نجران :
اليباض : 4.00 متر - السلامه : 1.00 متر - المحجر : 1.00 متر - المغوي : 4.00 متر - المليحة : 6.00 متر - بدر الجنوب : 2.50 متر - تريمه : 8.00 متر - ثار : 4.00 متر - حلال (سروم ) : 4.00 متر - حميران : 7.00 متر - خضيران : 6.00 متر - قطن : 3.00 متر - مخش : 1 متر - نعوان : 3.00 متر - هداده : 0.50 متر - ياسان : 2.50 متر .
منطقة الباحه :
الأجاعده : 0.80 متر - الاحسبه : 16.44 متر - الجحافين : 1.00 متر - الجنابين : 21.45 متر - الحليه : 1.20 متر - الخالة : 5.00 متر - الخرار : 6.90 متر - الرتق : 4.80 متر - الصدر : 1.00 متر - الضحيان : 11.80 متر - الطلقيه : 7.00 متر - العزيزا : 3.00 متر - العقيق : 16.00 متر - القمع : 1.50 متر - المرباة : 4.80 متر - المرزوق : 5.89 متر - المظلمات : 6.00متر - الملح : 1.00 متر - الملد (قوب): 5.00 متر - الهيجه : 0.30 متر - ام الرجلين : 5.00 متر - ثراد : 6.50 متر - جرب : 4.00 متر - دبدب : 5.50 متر - دوقه : 7.30 متر - زقط : 0.30 متر - ظرك : 8.40 متر - ظروه : 3.50 متر - ماطوه : 0.60 متر - مدهاس : 6.80 متر - معشوقة : 2.00 متر .
// انتهى //
13:34ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.