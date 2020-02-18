السعودية اليوم / "أرامكو السعودية " تُعرِّف ببرامجها الطلابية في تعليم القصيم



بريدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بالتعاون مع أرامكو

وأقامت " أرامكو " بمقر الإدارة العامة للتعليم بمدينة بريدة اليوم ملتقى تعريفي للطلاب والطالبات ببرامج الشركة ومناشطها التأهيلية والتدريبية، التي تفتح المزيد من آفاق وفرص دخول سوق العمل، وتطوير القدرات والمهارات.

وشهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بحضور المساعد المدرسي عبد الرحمن الصمعاني، من خلال الربط التقني المساعد التعليمي هيفاء اليوسف، الملتقى التعريفي لأرامكو الذي يأتي ضمن برامج التواصل التي تتبناها شركة أرامكو مع المجتمع الطلابي، وتستهدف تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ببرامج التدريب والتطوير التي توفرها الشركة، كبرنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.

وبّين الفريح أن مثل تلك الملتقيات التعريفية تزيد من ثقافة الوعي المهني والتدريبي، وتسهم بشكل مباشر في رفع المحصول المهاري والعملي وتفتح العديد من المجالات التأهيلية والتطويرية للطلاب والطالبات، ما يخدم مسيرتهم الوظيفية ويعزز من قيمتهم داخل سوق العمل.

// انتهى //

13:33ت م

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بريدة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بالتعاون مع أرامكو السعودية تفعيل الشراكة التكاملية بين القطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم الصالح التعليمي والعمل على استهداف الميدان التربوي بعدد من برامج تعزيز ثقافة التدريب والتأهيل الطلابي، وبيان المناشط التي تقدمها الشركة لعموم طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والمتوسطة في المملكة.وأقامت " أرامكو " بمقر الإدارة العامة للتعليم بمدينة بريدة اليوم ملتقى تعريفي للطلاب والطالبات ببرامج الشركة ومناشطها التأهيلية والتدريبية، التي تفتح المزيد من آفاق وفرص دخول سوق العمل، وتطوير القدرات والمهارات.وشهد مدير عام التعليم بمنطقة القصيم محمد بن سليمان الفريح، بحضور المساعد المدرسي عبد الرحمن الصمعاني، من خلال الربط التقني المساعد التعليمي هيفاء اليوسف، الملتقى التعريفي لأرامكو الذي يأتي ضمن برامج التواصل التي تتبناها شركة أرامكو مع المجتمع الطلابي، وتستهدف تعريف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية ببرامج التدريب والتطوير التي توفرها الشركة، كبرنامج الابتعاث الجامعي، وبرنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.وبّين الفريح أن مثل تلك الملتقيات التعريفية تزيد من ثقافة الوعي المهني والتدريبي، وتسهم بشكل مباشر في رفع المحصول المهاري والعملي وتفتح العديد من المجالات التأهيلية والتطويرية للطلاب والطالبات، ما يخدم مسيرتهم الوظيفية ويعزز من قيمتهم داخل سوق العمل.// انتهى //13:33ت م0101

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.