تراجع الليرة التركية 0.3% أمام الدولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تراجعت الليرة التركية 0.3% أمام الدولار، الثلاثاء، إلى أضعف مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو/أيار الماضي، وذلك قبيل قرار وشيك من البنك المركزي بشأن السياسة النقدية ووسط قلق المستثمرين حيال التوترات في إدلب السورية، حيث تحشد تركيا قواتها.



وفي الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 6.0680 للدولار، بعد أن ضعفت حتى 6.07 مقارنة مع 6.0485 في إغلاق أمس الإثنين. وخلال "انهيار خاطف" في المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس/آب الماضي، لامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني آنذاك.

وتواصل الليرة التركية فقدان قيمتها أمام الدولار؛ حيث تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 6.06 ليرة، اعتبارًا من مساء يوم الجمعة.

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يذكر أن الأزمة الاقتصادية التي ينكرها النظام في تركيا ويشعر بها الشعب قد بدأت تنعكس على الأرقام؛ وقد تأثرت الزيادة في عجز الحساب الجاري في ديسمبر/كانون الثاني بزيادة العجز في التجارة الخارجية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث كان 2 مليار و89 مليون دولار في العام الماضي، وارتفع ليصل إلى 3 مليارات و402 مليون.

لم تقف خسائر الليرة عند الدولار فقط، وإنما بلغت خسائرها أمام اليورو نحو 0.2% من قيمتها ووصل اليورو إلى 6.56 ليرة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12% إلى 11.25%. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

كما أثر تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، الأسبوع الماضي، على قيمة الليرة ومنعها من التعافي، حيث أفاد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة، وهو ما يترقبه المستثمرون اليوم الثلاثاء.