شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين النسخة الخامسة لمنصة «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

نيابة عن وزير الداخلية دشن الأمير بندر بن مشاري مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية منصة أبشر في النسخة السادسة. ويهدف الملتقى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م، واستعراض التوجهات الجديدة لمنصة " أبشر "، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدشين النسخة الخامسة لمنصة «أبشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.