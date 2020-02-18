هل ارتفاع إنزيمات القلب مؤشر لحدوث جلطة؟

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

أوضح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن هناك أسباباً لارتفاع إنزيمات القلب ولا يعني ذلك حدوث جلطة.

وقال النمر رداً على سؤال “هل كل ارتفاع في إنزيمات القلب يعني لزاماً أن هناك جلطة في القلب؟ إن هناك أسباباً كثيرة لارتفاع إنزيمات القلب من غير حدوث جلطة في القلب”.

وأضاف الدكتور خالد النمر، أنه يجب أن يربط ذلك بباقي المعلومات الدقيقة عن المريض.

يذكر أن جلطة القلب هي أحد الأمراض التي تصيب القلب والذي يحدث نتيجة لتخثر الدم في أحد الشرايين التاجية مسبباً انسدادها مما يعوق انتقال الدم من وإلى القلب فيلحق الضرر به.

وهذه الحالة تستدعي المتابعة والذهاب فوراً للمستشفى وعدم الإهمال في ذلك، من أجل القضاء على تخثر الدم وإذابته ليعود القلب إلى وضعه الطبيعي ويعمل بشكل جيد.

أعراض جلطة القلب

هناك عدد من الأعراض المبكرة التي تنذر بوجود تخثر الدم في أحد الشرايين التاجية والتي يمكن ملاحظتها قبل حدوث الجلطة، وهناك أعراض متأخرة يمكن ملاحظة حدوثها بعد التعرض للجلطة القلبية بساعات، وتختلف هذه الأعراض في قوتها وحدتها من شخص لآخر، كما يختلف وقت حدوثها، فمنها ما يحدث قبل الجلطة القلبية بساعات أو أسابيع أو حتى قبل ذلك بشهور، ولكنها تبدأ عادة بوجود ألم في الصدر يزداد تدريجياً مع الوقت ويزداد مع بذل مجهود وتعب كبير.

الأعراض المبكرة لجلطة القلب

احتقان وألم وضغط في منتصف الصدر.

ألم متواصل في أعلى البطن.

ألم في الصدر والظهر والكتف والذراع مع وصوله للفك والأسنان.

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التعرق الشديد والمستمر. ضيق التنفس والتنفس بصعوبة.

الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ.

انقباضات عظمة القص.

الإغماء. الشعور بضعف وتعب.

اضطرابات النوم وعدم انتظامه.

الأعراض المتأخرة لجلطة القلب

اضطراب ضربات القلب: بسبب الأذى الذي تعرضت له عضلة القلب نتيجة لحدوث الجلطة القلبية.

حدوث فشل القلب الاحتقاني: يحدث بسبب تضرر أنسجة القلب بشكل كبير باستثناء الشريان التاجي مما يعوق تدفق الدم بشكل طبيعي، فيقلل كمية الدم الواصلة لأجهزة وأنسجة الجسم فينتج عن ذلك ضيق التنفس وتورم القدمين وتعب شديد.

تمزق عضلة القلب: وقد يكون هذا تمزقاً جزئياً نتيجة لضعف عضلة القلب خلال النوبة القلبية التي يتعرض لها، مما يسبب ثقباً في القلب يؤدي أحياناً للوفاة.

تضرر صمامات القلب: قد يلحق الضرر بأحد صمامات القلب وقد يكون ضرراً كبيراً يسبب تهديداً لحياة المريض.

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