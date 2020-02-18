- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم هل تؤثر مخالفات المرور على تجديد الهوية الوطنية ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل تؤثر مخالفات المرور على تجديد الهوية الوطنية ؟
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن المخالفات المرورية لا تؤثر على تجديد الهوية الوطنية .
جاء ذلك في رد على سؤال مواطن قال فيه: “السلام عليكم عليَّ مخالفات مرورية هل أستطيع أن أجدد هويتي الوطنية؟”.
وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبر حساب العناية بالعملاء “نعم يمكنك ذلك لا تؤثر المخالفات على تجديد الهوية الوطنية”.
وكانت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قد حذرت في وقت سابق، من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.
وأوضحت الأحوال المدنية أنه يجب تجديد الهوية خلال 180 يوماً قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتوقف مصالحك وتفاديا للغرامة المالية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هل تؤثر مخالفات المرور على تجديد الهوية الوطنية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.