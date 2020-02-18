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توضيح من الأحوال المدنية حول غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية

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2020-02-18

توضيح من الأحوال المدنية حول غرامة تأخير تجديد الهوية الوطنية

متابعات الخليج 365 – الرياض:

حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من التأخير في تجديد الهوية الوطنية بعد انتهائها، حيث يترتب على ذلك غرامة تأخير.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مواطن قال فيه: “الأحوال منتهية منذ ٤ أشهر كم الغرامة لو سمحت؟”.

وردت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: “يتم احتساب ١٠٠ ريال من تاريخ انتهاء الهوية الوطنية، نسعد بخدمتك”.

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يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حددت في وقت سابق، آلية تغيير الصورة الشخصية للمواطن في الهوية الوطنية.

وقالت الأحوال المدنية، إنه يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيير الملامح أو بموجب تقارير طبية.

وأضافت أنه لا يلزم التجديد إلا في الفترة التي يحق التجديد فيها قبل انتهائها بمائة وثمانين يوماً.

ونفت الأحوال المدنية إمكانية استخراج بطاقة هوية للمرأة بالحجاب الملون، حيث أكدت على أهمية أن يكون الحجاب باللون الأسود.

 

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