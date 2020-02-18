الجوازات تحصد ثلاث جوائز في ملتقى أبشر السادس

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

حصدت المديرية العامة للجوازات ثلاث جوائز في ملتقى أبشر السادس الذي انطلق اليوم برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

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ويهدف الملتقى في دورته السادسة إلى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م.

كما يستعرض الملتقى التوجهات الجديدة لمنصة ” أبشر”، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.

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