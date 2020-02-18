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شكرا لقرائتكم الجوازات تحصد ثلاث جوائز في ملتقى أبشر السادس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الجوازات تحصد ثلاث جوائز في ملتقى أبشر السادس
متابعات الخليج 365 – الرياض
حصدت المديرية العامة للجوازات ثلاث جوائز في ملتقى أبشر السادس الذي انطلق اليوم برعاية وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.
ويهدف الملتقى في دورته السادسة إلى استعراض إنجازات التحول الرقمي بوزارة الداخلية خلال عام 2019م.
كما يستعرض الملتقى التوجهات الجديدة لمنصة ” أبشر”، وتكريم الجهات المتميزة في التحول الرقمي.
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