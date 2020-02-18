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أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملات مكثفة على المسالخ ومراكز التسوق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة العاصمة المقدسة حملاتها التفتيشية على المسالخ ومراكز التسويق التابعة للأمانة.

وصادرت إدارة المسالخ خلال جولتها على أحد مراكز التسويق 134 كجم من اللحوم و64 كجم من الأجبان، وذلك خلال الحملة التصحيحية التي تقوم بها الأمانة على محال وثلاجات عرض وبيع اللحوم بمكة المكرمة، للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية.

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وأشار مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد قوتة، أنه رصدت لحوم مجمدة تذاب وتباع على أساس أنها لحوم طازجة، إضافة إلى فرم اللحوم وتجهيزها مسبقا، وعدم فرمها أمام الزبائن وتخزين اللحوم بطريقة غير صحية، إلى جانب الكشف عن عدد من منتجات الأجبان المتعفنة والتالفة، وهي مخالفات صريحة للاشتراطات الصحية تقتضي تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

وبين الدكتور قوتة أن من العلامات الدالة على فساد اللحوم وعدم صلاحيتها للاستهلاك هو تغير رائحة ولون وقوام اللحوم، مشيرا إلى أنه يمكن الاستدلال على تعرض اللحم للفساد من خلال ملاحظة بدء تلون سطح اللحم باللون البني القاتم المائل إلى السواد، إلى جانب ذلك من الممكن ملاحظة فساده من خلال استشعار ملمسه وتغير رائحته.

وأكد مدير إدارة المسالخ حرص الأمانة على متابعة الأسواق الغذائية كافة، ومراقبة اللحوم ومنتجاتها بصورة مستمرة للتأكد من صلاحية ما يعرض، وذلك من خلال متابعة الاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات النظامية حيال جميع المخالفات التي تتعلق بسلامة اللحوم المعروضة، مؤكدا استمرار الحملات التصحيحية لتشمل جميع المنشآت التي تعرض اللحوم والأجبان ومنتجاتهما بمكة المكرمة.