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حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها تضمّن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء.
وبحسب المركز؛ فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 01:01 PM
أهمها التأكد من عدم وجود صدأ أو تسريب وفحص الأسلاك وقطب التسخين
حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أهم 4 مراحل لصيانة السخان؛ من شأنها تضمّن البقاء لفترة أطول، وتساهم في ترشيد الكهرباء.
وبحسب المركز؛ فإن الصيانة الدورية تشمل عدة أمور؛ من أهمها: الفحص الظاهري للسخان للتأكد من عدم وجود صدأ في الهيكل قد يؤدي إلى تسرب الماء، وفحص آليات الماء، والتأكد من عدم وجود تسريب، وكذلك فحص الأسلاك والتأكد من تثبيتها، بالإضافة إلى فحص قطب التسخين، والتأكد من عدم وجود ترسبات أملاح مما يعيق عملية التسخين بشكل جيد.
، "كفاءة": 4 مراحل لضمان سخان مياه قليل الاستهلاك طويل الأمد ،
المصدر : الخليج 365
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