، ممثل الأمم المتحدة: يجب التشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبيا ،

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شدّد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو؛ على ضرورة التسمية والتشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبيا، من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن 2510 لوقف إطلاق النار، حتى لا تظل الوقائع على الأرض مروعة للمدنيين، وخصوصاً الأطفال.
وتحدث الممثل الأممي إلى الصحفيين من طرابلس حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلًا: ليبيا هي أكبر مسرح لاستخدام الطائرات المسيّرة دون طيّار، ويتأثر 27 % من الشعب بشكل مباشر بسبب الصراع.
وأضاف: تضاعف الهجمات على البنى التحتية وخصوصاً في القطاع الصحي منذ 2019 ما أدّى إلى مقتل وإصابة 650 مدنياً، وهناك 115 ألف طالب لم يتوجّهوا للمدرسة في طرابلس بسبب إغلاق المدارس بعد اشتداد الصراع، وكثيرون يتركون مساكنهم بحثاً عن الأمان.
وأشار "الحلو"؛ إلى أن ليبيا دولة غنية ولكن لا توجد بها سيولة نقدية، مؤكداً أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب وقف الصادرات النفطية.ليبيا الصراع الدائر في ليبيا
ممثل الأمم المتحدة: يجب التشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-18
شدّد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو؛ على ضرورة التسمية والتشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبيا، من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن 2510 لوقف إطلاق النار، حتى لا تظل الوقائع على الأرض مروعة للمدنيين، وخصوصاً الأطفال.
وتحدث الممثل الأممي إلى الصحفيين من طرابلس حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلًا: ليبيا هي أكبر مسرح لاستخدام الطائرات المسيّرة دون طيّار، ويتأثر 27 % من الشعب بشكل مباشر بسبب الصراع.
وأضاف: تضاعف الهجمات على البنى التحتية وخصوصاً في القطاع الصحي منذ 2019 ما أدّى إلى مقتل وإصابة 650 مدنياً، وهناك 115 ألف طالب لم يتوجّهوا للمدرسة في طرابلس بسبب إغلاق المدارس بعد اشتداد الصراع، وكثيرون يتركون مساكنهم بحثاً عن الأمان.
وأشار "الحلو"؛ إلى أن ليبيا دولة غنية ولكن لا توجد بها سيولة نقدية، مؤكداً أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب وقف الصادرات النفطية.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
12:59 PM
لفت لتضاعف الهجمات على البنى التحتية خاصة "الصحة" منذ 2019
شدّد نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا منسق الشؤون الإنسانية، يعقوب الحلو؛ على ضرورة التسمية والتشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبيا، من أجل ضمان تطبيق قرار مجلس الأمن 2510 لوقف إطلاق النار، حتى لا تظل الوقائع على الأرض مروعة للمدنيين، وخصوصاً الأطفال.
وتحدث الممثل الأممي إلى الصحفيين من طرابلس حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، قائلًا: ليبيا هي أكبر مسرح لاستخدام الطائرات المسيّرة دون طيّار، ويتأثر 27 % من الشعب بشكل مباشر بسبب الصراع.
وأضاف: تضاعف الهجمات على البنى التحتية وخصوصاً في القطاع الصحي منذ 2019 ما أدّى إلى مقتل وإصابة 650 مدنياً، وهناك 115 ألف طالب لم يتوجّهوا للمدرسة في طرابلس بسبب إغلاق المدارس بعد اشتداد الصراع، وكثيرون يتركون مساكنهم بحثاً عن الأمان.
وأشار "الحلو"؛ إلى أن ليبيا دولة غنية ولكن لا توجد بها سيولة نقدية، مؤكداً أن الوضع يزداد تعقيداً بسبب وقف الصادرات النفطية.
، ممثل الأمم المتحدة: يجب التشهير بالأطراف التي تؤجّج الصراع في ليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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