، اليابان: 88 إصابة جديدة بـ"كورونا" على متن السفينة السياحية ،

محمد بن مسعود - الدمام - كندا ترسل طائرةً لإجلاء رعاياها المتواجدين على متنها.. غدًا

أعلنت اليابان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة السياحية؛ وفق "العربية نت".

إلى ذلك، أعلنت الحكومة الكندية، عزمها إرسال طائرة مستأجرة إلى اليابان غدًا الأربعاء؛ لإجلاء مواطنيها المتواجدين على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التي تم فرض حجر صحيٍّ على جميع مَن كان عليها في ميناء "يوكوهاما" الياباني، وأوضحت الحكومة، في رسالة إلكترونية بعثتها لرعاياها ونقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سيتم تأكيد تاريخ المغادرة بمجرد الانتهاء من الترتيبات النهائية مع الحكومة اليابانية وشركة سفن الرحلات البحرية؛ مشيرة إلى أنه سيتم إخطارهم قبل 24 ساعة من مغادرة الرحلة.

وأشارت إلى أنه سيتعين على الركاب الذين يستقلون الرحلة الخضوعَ لحجْرٍ صحيٍّ لمدة 14 يومًا فور وصولهم إلى كندا.

واحتجزت اليابان السفينة "دايموند برنسيس" السياحية، لدى وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في الثالث من الشهر الجاري؛ حيث انتشر فيروس كورونا بين ركاب السفينة، التي خضعت للحجر الصحي في اليابان.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

من ناحية أخرى أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى اليابان من المقرر أن تتم في أبريل القادم كما هو مخطط لها.

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية عن "سوجا" قوله للصحفيين: إن الحكومة اليابانية تواصل الاستعدادات لزيارة "شي"، كما أن وزيري خارجية البلدين التقيا السبت الماضي واتفقا على مواصلة العمل معًا للتحضير للزيارة.

وأضاف "سوجا" أن اليابان تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بمؤتمر مجلس الشعب الصيني "الهيئة الاستشارية السياسية العليا في الصين"؛ نظرًا لأن الأخيرة تدرس تأجيل دورته السنوية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية، أمس الاثنين، أن بكين تدرس تأجيل المؤتمر، الذي من المقرر أن يفتتح يوم 5 مارس المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا الجديد.اليابان فيروس كورونا الجديد السفينة السياحية