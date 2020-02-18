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نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند؛ صحة ما تردّد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.
وقال السند؛ في بیان صحفي، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود إلى تدریبات تجریھا وزارة الصحة الكويتية؛ للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، جدّد التأكید على أن دولة الكویت لم تسجل أيّ إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیاً المواطنین والمقیمین، إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة الكويتية
الكويت تنفي تسجيل أيّ حالات لـ "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-18
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند؛ صحة ما تردّد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.
وقال السند؛ في بیان صحفي، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود إلى تدریبات تجریھا وزارة الصحة الكويتية؛ للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، جدّد التأكید على أن دولة الكویت لم تسجل أيّ إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیاً المواطنین والمقیمین، إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.
18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
11:43 AM
"الصحة": المقاطع المتداولة تخص تدريبات طبية
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة عبدالله السند؛ صحة ما تردّد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تشخیص حالة مصابة بفیروس كورونا المستجد في مستشفیات البلاد.
وقال السند؛ في بیان صحفي، إن معظم الصور والمقاطع المشار إلیھا تعود إلى تدریبات تجریھا وزارة الصحة الكويتية؛ للوقوف على جاھزیة الطواقم الطبیة والفنیة.
ووفق وكالة الأنباء الكويتية، جدّد التأكید على أن دولة الكویت لم تسجل أيّ إصابة بفیروس كورونا حتى الآن، داعیاً المواطنین والمقیمین، إلى متابعة وزارة الصحة عبر قنواتھا الرسمیة لمعرفة آخر المستجدات والتطورات، واتباع الإرشادات التوعویة والإجراءات الوقائیة الخاصة بھذا الشأن.
، الكويت تنفي تسجيل أيّ حالات لـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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