محمد بن مسعود - الدمام - قال إن موقعها بالمركوز بين عرعر ورفحاء وبدأت قُبيل الظهيرة وفق ما ورده أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها. وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله.حالة الطقس الأرصاد أمطار 18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441 12:26 PM قال إن موقعها بالمركوز بين عرعر ورفحاء وبدأت قُبيل الظهيرة وفق ما ورده Advertisements "الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية "الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية أكّد الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أن سُحباً رعديّة مُمطرة على الحدود السعودية - العراقية بدأت قُبيل الظهيرة ومتوقع توسعها. وقال "الحصيني"؛ عبر حسابه في "تويتر": "السحب الرعدية الممطرة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الساعة 11:24 على الحدود السعودية - العراقية، وصلت إليّ أخبارٌ عن أمطار مصحوبة بحبات من البَرَد- على المركوز بين عرعر ورفحاء؛ متوقع توسع الأمطار، بإذن الله. الكلمات المفتاحية ، "الحصيني" متوقعاً توسعها: سُحب ماطرة وبَرَد على الحدود السعودية - العراقية ،

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