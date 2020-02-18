شكرا لمتابعة خبر عن مشروع وطني لتطوير مفهوم «صُنع في السعودية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أمس الاثنين، على موافقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على مشروع وطني لتطوير مفهوم ” صنع في السعودية “؛ حيث تم تقديم 28 مقترحًا بهذا الخصوص ووافق على 21 منها.

وأوضح بندر الخريف، أن ولي العهد منفتحًا على كل مقترح يمكن أن يفيد الصناعة الوطنية؛ لافتًا إلى إطلاق بنك الصادرات خلال أيام، ليكون داعما للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية.

وقال ” الخريف ” خلال تدشين مبادرة ” تجسير ” بغرفة الشرقية أمس والتي رعاها أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، أن الوزارة انتهت من نظام التعدين حيث سيرفع إلى مجلس الشورى للدراسة في غضون شهر، كما وافق ولي العهد على مجموعة مطالب مكونة من أربع صفحات ذات علاقة بتطوير القطاع الصناعي.