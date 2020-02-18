اخبار السعوديه

أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحالت مباحث الشرطة الكويتية قضية عجيبة لمواطن سعودي الأصل يحمل الجنسية الكويتية للنيابة العامة ، بعد ظهور وقائع تثبت تزويره في أوراق جنسيته وجنسية أبنائه وابن أخيه إلى حد التلاعب بالأسماء والأنساب وسجلات الوفاة .

وفي التفاصيل ، فقد قام المواطن السعودي الأصل مواليد 1954 م ، بالتحول للجنسية الكويتية عام 1993 م بطريقة غير مشروعة مكنته من الحصول على حكم محكمة النسب وتغيير اسمه .

Advertisements

وبناءً عليه قام الرجل بإضافة أبنائه وابن اخيه السعوديين لملف عائلته على اعتبار ان ابن اخيه ابنه ، وحصل على قروض من بنوك كويتيه دون سداد .

والمثير للدهشة أن ابن اخيه أرد الزواج بابنته ، إلا أنهم قابلتهم أزمة الأسماء المزورة إذ تم تسجيلهم كأشقاء ، ما جعل الأب المزور يتفق مع شخص آخر على تزوير اسم الإبنه وإضافتها إلى أب آخر ليتمكن ابن أخيه “ابنه في الأوراق الرسمية ” من الزواج بها .

وما زاد الأمر تعقيداً أن الرجل نفسه له ابنه توفيت في المملكة إثر حادث مروري ولم يتم التليغ عن وفاتها بالكويت ليستمر معاشها بالكويت كمطلقة كما هو ، ويصبح الأموات هنا أحياء هناك فضلاً عن التحايل لعدم الوقوع في زواج المحارم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا