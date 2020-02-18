شكرا لمتابعة خبر عن أخ مزور يريد الزواج من أخته في فضيحة تزوير جنسية سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أحالت مباحث الشرطة الكويتية قضية عجيبة لمواطن سعودي الأصل يحمل الجنسية الكويتية للنيابة العامة ، بعد ظهور وقائع تثبت تزويره في أوراق جنسيته وجنسية أبنائه وابن أخيه إلى حد التلاعب بالأسماء والأنساب وسجلات الوفاة .

وفي التفاصيل ، فقد قام المواطن السعودي الأصل مواليد 1954 م ، بالتحول للجنسية الكويتية عام 1993 م بطريقة غير مشروعة مكنته من الحصول على حكم محكمة النسب وتغيير اسمه .

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وبناءً عليه قام الرجل بإضافة أبنائه وابن اخيه السعوديين لملف عائلته على اعتبار ان ابن اخيه ابنه ، وحصل على قروض من بنوك كويتيه دون سداد .

والمثير للدهشة أن ابن اخيه أرد الزواج بابنته ، إلا أنهم قابلتهم أزمة الأسماء المزورة إذ تم تسجيلهم كأشقاء ، ما جعل الأب المزور يتفق مع شخص آخر على تزوير اسم الإبنه وإضافتها إلى أب آخر ليتمكن ابن أخيه “ابنه في الأوراق الرسمية ” من الزواج بها .

وما زاد الأمر تعقيداً أن الرجل نفسه له ابنه توفيت في المملكة إثر حادث مروري ولم يتم التليغ عن وفاتها بالكويت ليستمر معاشها بالكويت كمطلقة كما هو ، ويصبح الأموات هنا أحياء هناك فضلاً عن التحايل لعدم الوقوع في زواج المحارم .