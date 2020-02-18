شكرا لمتابعة خبر عن التشهير بصاحب مؤسسة حلوة الجزيرة لتجارة ألعاب الأطفال وشريكه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهرًت وزارة التجارة والإستثمار بصاحب مؤسسة حلوة الجزيرة لتجارة الجملة والتجزئة في ألعاب الأطفال ، المواطن سليمان بن علي بن فهد الريدي ، وشريكه خليل محمد أنعم حسن “مقيم ” يحمل الجنسية اليمنية ، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض بثبوت مخالفتهما .

وأوضحت “التجارة” أن قرار المحكمة صدر بحقهما لإرتكابهما الغش في تصنيع ألعاب الأطفال وتقليد علامات تجارية معروفة بهدف المتاجرة وتضليل المستهلك .

وقررت المحكمة الجزائية بالرياض تغريم المخالفًين ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل ، بجانب نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين .