التشهير بصاحب مؤسسة حلوة الجزيرة لتجارة ألعاب الأطفال وشريكه

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الرياض - علي القحطاني - شهرًت وزارة التجارة والإستثمار بصاحب مؤسسة حلوة الجزيرة لتجارة الجملة والتجزئة في ألعاب الأطفال ، المواطن سليمان بن علي بن فهد الريدي ، وشريكه خليل محمد أنعم حسن “مقيم ” يحمل الجنسية اليمنية ، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض بثبوت مخالفتهما .
وأوضحت “التجارة” أن قرار المحكمة صدر بحقهما لإرتكابهما الغش في تصنيع ألعاب الأطفال وتقليد علامات تجارية معروفة بهدف المتاجرة وتضليل المستهلك .
وقررت المحكمة الجزائية بالرياض تغريم المخالفًين ، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة ، وإبعاد المقيم عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل ، بجانب نشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين .
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