بعد تطابق نتائج تحليل DNA… والد المختطف موسى يكشف عن أول إجراء تجاه ابنه .. وهذا ما قاله بشأن مقاضاة الخاطفة

كد علي الخنيزي والد المخطوف موسى أن استلام ابنه سيجري صباح اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية لتسليم خطاب النيابة العامة واستكمال الإجراءات. وأضاف بحسب موقع “جهينة”، أنه استلم مستندات نتائج الحمض النووي من قسم الأدلة الجنائية بشرطة المنطقة الشرقية أمس الاثنين بعد 24 ساعة من إجرائها، مضيفا أنه توجه مباشرة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية لاستلام موسى. وأشار إلى عدم وجود نية لرفع دعوى على السيدة الخاطفة للمطالبة بتعويض مادي عن سنوات الحرمان الماضية.

وأكد أن عودة موسى إلى كنف الأسرة لا تقدر بثمن وهي الأمنية التي تحققت بعد سنوات طويلة من البحث والحرمان، مضيفا أن جميع الأموال لا تساوي تعويض يوم واحد من الحرمان وبكاء الأسرة بعد اختطافه. وأوضح أن موسى سيخضع للتأهيل النفسي في المرحلة القادمة لتجاوز الضغوط النفسية التي واجهته في الفترة الماضية. وكشف النقاب عن مخاطبة النيابة العامة لمختصين في علم النفس للقيام بدور في عملية التأهيل النفسي في الفترة القادمة.