كشفت مصادر وفقًا لـ”سبق” عن أن الجهات الأمنية المعنية بدأت تحرياتها حول تعرض مجموعة من أجهزة الصرافات بمحافظة الدرب للعبث والتكسير. ووفقًا للمعلومات، فإن صرافات بالشوارع العامة تعرضت للعبث والتكسير، وتلف في شاشاتها، وبدأت الجهات المعنية تحرياتها منذ وقت سابق. وكان مقطع متداول رصد نحو ثماني صرافات مهشمة بالمحافظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تحطيم وعبث يطول “صرافات الدرب”.. والتحريات جارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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