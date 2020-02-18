إنشاء مركز للابتكارات التقنية الأمنية

وقعت رئاسة أمن الدولة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس الاثنين، بمقر الرئاسة، اتفاقية تعاون بحثي لإنشاء مركز ابتكار تقني مشترك لدعم كفاءة الأعمال التقنية، بمسمى (مركز الابتكار ‏للتقنيات الأمنية). وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركز الابتكار للتقنيات الأمنية، وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والتقنية والتطويرية.

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