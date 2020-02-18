بالصور.. 5 برامج لـ133 من ذوات الإعاقة بالمجمعة

نظم القسم النسائي في مركز التأهيل الشامل بالمجمعة، خلال الفترة الماضية خمسة برامج اجتماعية داخلية وخارجية لـ133 مقيمة من مستفيداته المشمولات بالرعاية داخل المركز.

أولى هذه البرامج كانت بالتعاون مع بلدية الغاط، للتعرُّف على الخدمات التي تقدمها البلدية لذوي الإعاقة من الجنسين في منتزه الملك سلمان بن عبد العزيز بالمحافظة؛ حيث تجول الجميع في المنتزه واستمعوا لشرح وافٍ لتلك الخدمات المقدمة مثل تهيئة المرافق وتوفير المواقف الخاصة والألعاب المناسبة والمساحات الكافية لممارسة هواية الرسم على جدارية المنتزه.

كما نفّذ المركز بالتعاون مع مجمع تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة ورشة عمل فنية بعنوان «إعادة التدوير» تدربت فيها 30 مقيمة على أحدث الطرق والوسائل لصنع بعض الأعمال اليدوية والفنية من خلال استخدام الخامات المستهلكة وإعادة تدويرها.

واستقبل المركز أيضًا مجموعة من الفرق التطوعية التي نظّمت ثلاثة برامج لـ95 مقيمة واحتوت البرامج على فقرات ترفيهية وتعليمية والعديد من الألعاب الحركية والمسابقات، بالإضافة إلى الأركان التفاعلية والفنية.

تأتي هذه البرامج والمشاركات ضمن الخطط السنوية التي تنفذها إدارة المركز بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة لدمج هذه الفئة مع المجتمع الخارجي وإشراكهم في مناسباته الاجتماعية.

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