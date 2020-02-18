الحصيني يتوقع خريطة الطقس خلال الـ40 ساعة المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة في 6 مناطق بالمملكة، خلال 40 ساعة قادمة.

وأضاف الزعاق، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار خلال الـ 40 ساعة القادمة، وستكون متفاوتة على مناطق حائل والشمالية والقصيم وشمال جدة (في مكة المكرمة) وساحل تبوك وشمال الشرقية، منوهًا بامتداد هطول الأمطار إلى دولة الكويت، متوقعًا هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة والمدينة وتبوك ورياح متوسطة الرياض والقصيم والجوف والشمالية، تثير الغبار من خفيف إلى متوسط، إلا يصرفها الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذّرت من هبوب رياح مثيرة للأتربة وتكوّن سحب رعدية ممطرة، اليوم الثلاثاء، في سبع مناطق بالمملكة، وأضافت «هيئة الأرصاد» في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي يمتد تأثيرها على شمال وشمال غرب المملكة.

وتوقعت الهيئة، تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق المملكة.

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