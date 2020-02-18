السعودية اليوم / الرئيس اللبناني يلتقي مسؤولًا في وزارة الدفاع البريطانية



بيروت 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في القصر الرئاسي في بعبدا اليوم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل التطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

// انتهى //

11:45ت م

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