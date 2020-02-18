ع / السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنفذ دورة لتصحيح وتلقين التلاوة بجازان



جازان 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

ينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، الدورة الأساسية لتصحيح وتلقين التلاوة في مرحلتها الثانية ،من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، في عدد من الجوامع بالمنطقة.

وتقام الدورة التي تستمر حتى بعد غدٍ بجامع عمر بفرسان، وجامع الراجحي ببيش، وبجامع القرعاوي بأبو عريش .

وتأتي هذه الدورة ضمن الجهود المتواصلة التي تقدمها الوزارة، لتطوير قطاعاتها ومنسوبيها بما في ذلك الأئمة والخطباء.

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11:36ت م

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