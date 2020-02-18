السعودية اليوم / محاضرة نسائية ببيش غداً



بيش 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد في منطقة جازان غداً ،محاضرة نسائية بعنوان تفسير قوله تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" تلقيها عائشة بنت محمد عكور, وذلك بدار صفية بمحافظة بيش.

وتأتي المحاضرة ضمن برنامج "عقيدتنا - توحيد- وولاء" الذي ينفذه الفرع خلال هذا العام.

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11:35ت م

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