السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن ناصر يقف ميدانياً على مشروعات أبو عريش



أبو عريش 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مستهل الجولة التفقدية التي يقوم بها لمحافظة أبو عريش ميدانياً اليوم، على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المنفذة والاخرى الجاري تنفيذها .

واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني ومدير عام خدمات المياه المهندس بندر بن ناصر جبر ورئيس بلدية المحافظة محمد بن مسفر القحطاني عن الخدمات التي تقدمها المشروعات المنجزة وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها في مجالات المياه والصرف الصحي ومختلف المجالات البلدية.

حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ وأعضاء مجلس المنطقة وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

11:27ت م

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