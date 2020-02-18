السعودية اليوم / تعليم الباحة يطلق المرحلة الثانية من مشروع تحدي القراءة العربي



الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

اطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, المرحلة الثانية من مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الخامسة للعام الدراسي الحالي, بحضور ما يقارب أكثر من 1930 طالب وطالبة ممن أنهوا قراءة 50 كتاباً, حيث تأهل منهم للمنافسة المحلية 90 طالباً وطالبة على مستوى المنطقة.

وأوضحت رئيسة المشروع المساعدة للشؤون التعليمية نوال الدرمحي ، أن هذا التحدي يشكل منافسة بين المشاركين والمشاركات والبالغ عددهم 11330 من طلبة مدارس المنطقة ولقي اهتماما كبيرا من إدارة تعليم الباحة بتحفيز المشاركين على القراءة، وحثهم على الاستزادة مشجعة إياهم على استخدام اللغة العربية نطقاً وكتابةً.

وأشارة إلى أن الطلاب والطالبات المتأهلين سينتقلون إلى المرحلة الثالثة على مستوى إدارة تعليم منطقة الباحة، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى المملكة والعالم العربي.

ومن جانبه هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني الطلاب والطالبات المتأهلين ووصولهم للمرحلة الثالثة، مؤكداً أنّ مشروع تحدي القراءة من الفعاليات الرائدة في العالم العربي، وله الأثر الكبير على مستوى .

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11:19ت م

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