السعودية اليوم / كلية طب جازان تنظم مؤتمرا عن مرض الإيدز غداً



جيزان 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

تُنظم جامعة جازان ممثلة بكلية الطب بالتعاون مع وزارة الصحة غداً، فعاليات المؤتمر الخاص بمرض الإيدز، وذلك بقاعة المؤتمرات في فندق الراديسون بلو بمدينة جيزان.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة جازان الدكتور أنور مكين أن المؤتمر سيعقد بمشاركة نخبة من المختصين والممارسين الصحيين والمهتمين بعلاج مرض الإيدز، ويهدف للتعريف بآخر التطورات في التعامل مع المرض و الوضع الحالي للإيدز عالمياً وإقليمياً ومحلياً والأدوية المتوفرة لعلاجه.

وبين أن المؤتمر يأتي ضمن الفعاليات والندوات والمؤتمرات التي تنفذها كلية الطب خلال العام الحالي.

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10:53ت م

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