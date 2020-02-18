السعودية اليوم / وفد من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين يزور الهيئة الملكية بينبع الصناعية



ينبع 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

استقبلت الهيئة الملكية بينبع وفداً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للاطلاع على تجربة الهيئة الملكية بينبع في إنشاء وتخطيط وتشغيل مدينة ينبع الصناعية.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على أفضل الممارسات الإدارية وآلية تطبيق الخطط الاستراتيجية والتشغيلية بمدن الهيئة الملكية،

وأبدى الوفد إعجابه بما شاهده من إمكانيات وإنجازات جبارة تتماشى مع النهضة الكبيرة التي تشهدها مدينة ينبع الصناعية إحدى المدن الصناعية الكبيرة في المملكة وما تزخر به من مصانع عملاقة ونهضة عمرانية متقدمة.

// انتهى //

10:52ت م

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