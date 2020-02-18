السعودية اليوم / أكثر من 98 ألف مستفيد من خِدْمات طب الأسنان بنجران



نجران 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

أستقبلت عيادات طب الأسنان فـي صحة نجران 98324 مراجعاً، وذلك خلال العام الماضي، قدمت لهم الخِدْمات العلاجية والاستشارية في مركز طب الأسنان التخصصي ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأوضحت "صحة نجران" أنه تم إجراء 513 عملية جراحية ناجحة للفم والفكين، وعمل 577 تقويم أسنان، و 1450 تركيبة ثابتة، وعدد 262 تركيبة متحركة، وإجراء 39667 حشوة زجاجية وتجميلية.

وأضافت أنه تم تنفيذ المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان في عدد 122 مدرسة بهدف مكافحة التسوس من خلال فحص أسنان الطلاب والطالبات وتطبيق الفلورايد الوقائي وتقديم محاضرات توعوية عن صحة الفم والأسنان وشرح الطريقة الصحيحة لنظافة الأسنان السليمة بفرش الأسنان.// انتهى //

10:44ت م

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