سهم أرامكو يسجل 32.95 ريال في التعاملات الصباحية

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

سجل سهم أرامكو 32.95 ريال في التعاملات الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، بتراجع طفيف نسبته (0.45%) وفق سوق الأسهم السعودية “تداول”.

وكان سهم أرامكو قد أغلق تعاملات أمس الاثنين عند 33.10 ريال مرتفعًا بمقدار 0.30 ريال أي ما يوازي 0.91% من قيمته.

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ووصل السعر الأعلى بالأمس إلى 33.20 بينما هبط سعر سهم أرامكو الأدنى خلال جلسة اليوم حتى 32.75 ريال لكنه تعافى قبل نهاية الجلسة.

وبلغ عدد الصفقات 9,153 صفقة، فيما كان متوسط كمية الصفقة 856 سهمًا في حين وصلت الكمية المتداولة إلى 7,837,534 بقيمة 258,651,994.80 ريال.

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