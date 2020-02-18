هل يمكن تمديد تأشيرة السياحة للأجانب؟ الجوازات تجيب

2020-02-18

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تشترط مغادرة السائح قبل انتهاء صلاحية التأشيرة السياحية.

جاء ذلك في رد على سؤال مغادر قال فيه: “سلام عليكم هل يمكن تمديد فيزا السياحة للأجانب عند انتهاء الثلاثة الأشهر؟

وردت الجوازات بتغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بقولها : “وعليكم السلام، التعليمات تشترط المغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة. شكرًا لك”.

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يذكر أن المديرية العامة للجوازات، بدأت من خلال إداراتها في منافذ المملكة قبل أشهر، استقبال السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة في وقت سابق.

وتشمل المرحلة الأولى مواطني 49 دولة حيث يمكنهم الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية: ( Visa.visitsaudi.com ) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة .

وأشارت الجوازات، إلى أنه بإمكان السائح عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة، إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول، وأنه بإمكان السائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة ، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضى المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة.

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