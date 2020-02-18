، جامعة الطائف تعلن أرقام المرشحين لوظائفها الأكاديمية ومدرسي اللغة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: المقابلات الشخصية اعتباراً من يوم الإثنين السابع من رجب المقبل

أعلنت جامعة الطائف، أمس، أرقام المرشحين والمرشحات لدخول المقابلات الشخصية للوظائف الأكاديمية "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد" ووظائف "مدرس لغة" التي الخليج 365 فتح التقديم عليها يوم الثلاثاء الموافق 19 جُمادى الأولى الماضي.

وأوضحت الجامعة أن المقابلات الشخصية ستبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق للسابع من رجب المقبل، حسب أرقام التقديم والمواعيد المحددة في جداول المقابلات الشخصية المنشورة في موقعها الإلكتروني وفي حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وبيّنت الجامعة أنها ستجرى المقابلات للمرشحين على الوظائف الأكاديمية "أستاذ, أستاذ مشارك, أستاذ مساعد" في مكتب وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير بمقر الجامعة في الحوية "للرجال"، وفي الطابق الأول من مبنى "15" بمقر الطالبات في الحوية "بوابة الدخول رقم 16".

أما المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائف "مدرس لغة"، فستجرى تلك المقابلات للمتقدمين الرجال في مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بمقر الجامعة بالحوية، وللسيدات في مبنى "15" بمقر الطالبات في الحوية "بوابة الدخول رقم 16".

يأتي فتح الوظائف الأكاديمية ضمن جهود الجامعة لتوطين عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين، وكذلك توظيف مدرسي لغة لتلبية احتياجاتها من مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها، وكذلك للتوسع في تدريس اللغة الإنجليزية لطلابها، وبعد إدراجها اللغة الصينية في الخطط الدراسية لطلابها وطالباتها.جامعة الطائف وظائف