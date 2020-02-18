، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وتستمر حتى 6 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن نشاطًا في الرياح السطحية وأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات: (خيبر، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى السادسة مساءً.الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة المدينة المنورة