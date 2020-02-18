شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 1700 منتج مخالف بمحلات عطارة تدعي علاج الأمراض بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذّت أمانة الطائف ممثلة في إدارة صحة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والجهات الأمنية بالطائف حملة تفتيشية على محلات العطارة وملحقاتها بالطائف ، لضبط مخالفات بعض المحلات التي تدعي العلاج والطب وتوهم المستهلكين .

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 1700 عبوة و16 كيلو و22 لتر مواد مخالفة و مواد يُمنع بيعها وتداولها في محلات العطارة.

وأكدت الأمانة ضبط مخالفات تتمثل في عدم توفر الشروط النظامية والشهادات الصحية وسوء التخزين ، وتدني مستوى النظافة ، وعرض المنتجات بطريقة تعرضها للتلف .

وأفادت أن الحملة الميدانية مستمرة للقضاء على ظاهرة ترويج أدوية ضارة بمحلات العطارة لإستنزاف المستهلكين مادياً ،فضلاً عن الأضرار الصحية .

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