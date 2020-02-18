شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد» : رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك، ومحافظة تيماء .

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.