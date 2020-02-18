شكرا لمتابعة خبر عن ارتفاع عدد الصيادلة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص إلى 3261 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قفز عدد الصيادلة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، بنسبة 57%؛ حيث أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن إجمالي الممارسين لمهن الصيدلة يبلغ قرابة 24 ألفا يشكل السعوديون منهم 13% بنحو 3261 صيدليا، فيما يمثل الوافدون النسبة البقية بنحو 21233 صيدليا.

وصرحت الوزارة بأن هناك فريقا مكونا من جهات ذات العلاقة (وزاراتي العمل والتنمية الاجتماعية والصحة وصندوق تنمية الموارد البشرية وممثلين من القطاع الخاص)، يعمل على دراسة تخصصات العاطلين للممارسين الصحيين، وتحديد المهن ذات الأولوية بناء على معلومات السوق والباحثين عن عمل.