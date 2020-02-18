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بدء تنفيذ إلغاء تصاريح السفر للمرأة فوق 21 عام

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الرياض - علي القحطاني - بدأت المديرية العامة للجوازات اليوم الثلاثاء إلغاء شرط تصريح السفر للمرأة التي بلغت السن القانوني ” 21 ” عام ، وكذلك المتزوجة التي يبلغ عمرها 18 عام .

كما تم إلغاء شرط الهوية الوطنية للأولاد ممن تقل أعمارهم عن 15 عام ، مع إظهار حالة الموافقة عند إصدار أو تعديل تصريح أو جواز السفر .

جاء ذلك في تعميم أصدرته “الجوازات ” لكافة إدارتها لدخوها حيز التطبيق ، ضمن التعديلات التي تم إدخالها على نظام الجواز السعودي .

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