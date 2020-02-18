شكرا لمتابعة خبر عن أمير العاصمة يكرم تجمع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجل التجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى مشاركة مميزة في فعاليات للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2020” والذي أقيم في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. ومثلت تجمع الرياض الصحي في الأولمبياد الدكتورة رفاه اليوسف نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي وتسلمت درعاً تكريمياً من سمو أمير الرياض .

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