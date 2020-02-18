صحة حفر الباطن تنظم محاضرة توعوية عن كورونا في كلية التقنية للبنات

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الرياض - علي القحطاني - نظمت صحة حفر الباطن محاضرة توعوية في كلية التقنية للبنات بحفر الباطن حيث استفادت 600 طالبة من المحاضرة التي تناولت شرحاً تعريفياً عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق انتشاره وأهمية الوقاية منه ، وقدم الطاقم الطبي شرح تفصيلياً عن كيفية غسل اليدين جيداً بالطرق الصحيحة وذلك باستخدام المواد المطهرة والماء والصابون لتفادي انتقال العدوى بالإضافة إلى استخدام المناديل لتغطية الفم والأنف عند العطس، ووضع الكمامات الطبية في أماكن التجمعات والازدحام ومراجعة العيادة عند الضرورة مع توزيع المنشورات التوعوية ومعقمات اليدين على الطالبات ​.

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​وتؤكد صحة حفر الباطن حرصها الدائم على تقديم المحاضرات التوعوية في الجامعات والمدارس لتوعوية الطلاب والطالبات بأهمية التثقيف الصحي وبناء جيل واعي ينعم بحياة صحية سليمة. Advertisements

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