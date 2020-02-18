شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني‘‘: هذه المرأة تصنع المعجزات.. عالجت زوجتي بعدما عجز الأطباء وخسرت 100ألف ريال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الشيخ عادل الكلباني، تفاصيل قصة حدثت مع زوجته الثانية (سورية الجنسية) التي لم يُرزق منها بأولاد، مؤكدًا أن امرأة عجوز أهدتها دعوة صادقة، فرزق بـ 3 أطفال بعدما أنفق 100 ألف ريال على مراجعة الأطباء دون جدوى.

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إمام الحرم المكي ‘‘عادل الكلباني‘‘: هذه المرأة تصنع المعجزات.. عالجت زوجتي بعدما عجز الأطباء وخسرت 100ألف ريال



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وأوضح “الكلباني” خلال استضافته ببرنامج “الدنيا علمتني” على قناة “MBC”، أن زوجته الثانية كانت قلقة لأن زوجته الأولى كانت تنجب وله منها 3 بنات وولد، مبينا أنه راجع أكثر من طبيب وأنفق الكثير من الأموال حباً لزوجته وتعاطفاً معها لمدة 6 سنوات دون فائدة.

وأشار إلى أنه طلب لزوجته خادمة من الفلبين وتبيّن فيما بعد أنها مصابة بورم في صدرها، مشيراً إلى أنه طلب من زوجته أن تعطيها أموالاً وتساعد في سفرها إلى بلدها.

وأكد أن زوجته أخذت الخادمة وذهبت بها إلى المستشفى برفقة والدتها التي كانت في زيارة لها من سوريا، وأثناء جلوسهن بغرفة الانتظار حضرت امرأة عجوز على كرسي وبدأت تشتكي حالها إلى زوجته التي لم يكن معها سوى 100 ريال فطلبت من المرأة العجوز أن تسامحها.

وأضاف: المرأة العجوز طلبت من زوجته أن تتمنى شيئاً حتى تدعو لها به؛ حيث إن لها دعوة مستجابة، فأجابتها أم زوجته بأن تدعو لها بأن يرزقها الله بأولاد، فقالت العجوز: “بدعيلها وبيجيلها عيال”، لافتاً إلى أن هذه الدعوة الصادقة كانت سبباً في علاج زوجته وأن يرزقها الله ببنت وولدين.