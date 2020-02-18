شاهد: فيديو فضيحة سناب هند القحطاني يثير جدلا واسعا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، لناشطة هند القحطاني وهي تتحدث عن قوة الرجل الجسدية والفائدة منها في المنزل، قبل أن تنتقل إلى الحديث عن قوامة الرجل على المرأة، ثم الفروقات بينهما.

وقالت الناشطة القحطاني : ”ليش وانت واخوياك تقعد تقطع وتطبخ وتسوي وتنظف وزوجتك لا، ويش فرق، أخوياك معك في الشقة شركاء، وزوجتك مع في الشقة شريكتك، مو انت الأقوى جسدياً والأقدر على تحمل أعباء البيت، أنت الأذكى كما تدعون“.

وأضافت هند القحطاني في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“: ”الرجل يعتبر المرأة قوية جسديًا فقط عندما يتم التطرق للحديث عن الأعمال المنزلية والأعباء ويعتبرها أذكى أيضًا في مذاكرتها للأبناء“.

ووجّهت هند القحطاني رسالة للرجل قالت فيها: ”خليك مسؤول ومشارك في كل شيء يخص البيت والولاد مثلك مثلها ما لأحد على أحد شيء“.

وهاجمت الرجل قائلة: ”والله ما تسوون شيء ونبحتونا القوامة لنا نحن الأذكى والأقدر والمرأة ما تعرف تدبر عمرها ولا تتخارج ولا تفهم شيء بالحياة حتى إذا جاءوا يعايرون واحد قالوا عليه مشورة مرة“.

Advertisements

وأردفت قائلة: ”المرأة لو ناقصة عقل غبية وكائن ضعيف ليش تحملها مسؤوليات وليش حضرتك تحملها مسؤوليات ما يسويها إلا متقدي الذكاء ومكتملي الصحة والقوة“.

وبينّت قائلة: ”بما إنك انت القوي وتملك قدرة جسدية ليش ما تقدر على شغل البيت وكلها أشياء تتطلب مجهود عضلي“، طيب ذاكر لعيالك هي غيبة وكلكم تعرفون إن ما تعرف تدبركم إلا النساء“.

وأضاف مغرد يدعى فيصل نمر قائلا: ”طيب خلاص نبي القوامة لكم ونبي نجلس في الببت ونرتاح من المسؤولية لا يكون إنتي رسول تتعلميني ديننا وقوامتنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الناس“.

يُذكر أن هند القحطاني ظهرت في عدة مقاطع سابقة أثارت غضب مواطنيها، منها دعوتها الرجال السعوديين للتخلي عن نظرتهم للمرأة التي ترتدي ملابس مكشوفة أو تظهر بعض الأجزاء من جسدها، وظهرت في مقطع فيديو آخر تتحدث عن جمالها وتقارن بينها وبين المعلمات السعوديات.