السعودية اليوم / محافظ المندق يناقش احتياجات مركز دوس بني فهم



الباحة 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ المندق محمد بن معيض الفائز أمس، الاجتماع الثالث بمركز دوس بني فهم لعام 1441هـ، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة المشاريع واحتياجات المراكز والتجمعات السكانية التابعة لها، حيث اعتمد المجلس عدداً من التوصيات تمهيداً لرفعها لمجلس المنطقة.

ووجه المحافظ مديري الجهات الحكومية، بالتعاون فيما يخدم المصلحة العامة، ويلبي حاجة المواطنين بمراكز المحافظة.

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09:43ت م

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