السعودية اليوم / إجراء 22 عملية ناجحة لتكميم المعدة بحفر الباطن



حفر الباطن 24 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 18 فبراير 2020 م واس

نجح فريق طبي بوحدة جراحة وعلاج السمنة بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إجراء 22 عملية تكميم معدة خلال شهر ينايـر لعام 2020م.

وتراوحت أعمار المرضى ما بين 20 إلى 50 عام ممن يعانون من الأمراض المزمنة بسبب زيادة الوزن، حيث تم إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم قبل التدخل الجراحي، وبعد المتابعة المستمرة قرر الفريق الطبي بمباشرة العمليات، حيث تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -.

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08:18ت م

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